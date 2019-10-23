Магомед Оздоев: Думаю, что «Зенит» сыграл достаточно неплохо А еще Оздоев анонсировал возвращение Ракицкого.

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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев после поражения в матче Лиги чемпионов от «Лейпцига» (1:2) объяснил, почему его команда сыграла пропустила два мяча после перерыва. Ответная встреча пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге.

– Я думаю, что сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчет некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной игре мы, дай бог, выиграем.

– Самое очевидное наблюдение сегодня – это два разных тайма в исполнении «Зенита».

– Первый тайм – да, мы играли на выезде, втягивались, затем повели в счете. Думаю, что быстро пропущенный мяч во втором тайме повлиял на нас, мы прибывали после первого гола, но затем так получилось, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом были моменты, но забить не получилось.

– Человек, который в прошлом сезоне забивал не без вашей помощи, сегодня сделал это снова, причем не менее фантастическим образом. Это Ярослав Ракицкий.

– Я думаю, что Ракицкий хорошо пробил и попал как надо. Думаю, Ярик возвращается, – приводит слова Оздоева официальный сайт «Зенита».