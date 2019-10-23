«Бенфика» обыграла «Лион» в группе «Зенита»

В матче третьего тура группы G Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле победила «Лион» – 2:1.

Победный гол на 86-й минуте провел вышедший на замену Хуан Антонио Пицци.

После трех туров «Лейпциг» занимает первое место с шестью очками. «Зенит» – второй с четырьмя. Столько же у идущего третьим «Лиона». Замыкает таблицу «Бенфика» (три очка).

5 ноября пройдут матчи «Зенит» – «Лейпциг», «Лион» – «Бенфика».

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа G

Третий тур

«Бенфика» (Лиссабон) – «Лион» – 2:1 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 4 (1:0); Депай, 70 (1:1); Пицци, 86 (2:1).

«Бенфика»: Влаходимос, Таварес, Диаш, Ферро, Гримальдо, Фернандес, Флорентино, Габриэль, Рафа Силва (Пицци, 20), Сеферович (Винисиус, 59), Серви (Де Томас, 78).

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне, Террье (Мендес, 56), Ауар (Рейне, 88), Тузар, Корне (Траоре, 66), Дембеле, Депай.

Предупреждения: Пицци, 42; Фернандес, 59 – Марсело, 10; Дембеле, 26; Коне, 38.