Дебютный гол Черышева в Лиге чемпионов не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»

У гостей отличился россиянин Денис Черышев, для которого этот гол стал первым в Лиге чемпионов (видео).

Хозяев сравняли счет в компенсированное время после удаления Муктара Диахаби и замены Черышева на Гарая. Свою команду спас Нанитамо Иконе.

После трех туров лидирует «Аякс», который по дополнительным показателям опережает «Челси» (по шесть очков). «Валенсия» – третья (четыре очка), «Лилль» – последний (1).

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа H

Третий тур

«Лилль» – «Валенсия» – 1:1 (0:0)

Голы: Черышев, 63 (0:1); Иконе, 90+5 (1+1)

Удаление: Диахаби, 84 (В).