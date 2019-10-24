Источник: «Зенит» следит за Щербицким, Джанаевым и Злобиным Джанаев снова интересен топ-клубу.

«Спорт день за днем» сообщил о желании «Зенита» усилить вратарскую позицию.

По данным издания, петербуржцы рассматривают кандидатуры трех голкиперов: белоруса Дениса Щербицкого («БАТЭ»), а также россиян Сослана Джанаева («Сочи») и Ивана Злобина («Бенфика»).

Как отмечает источник, Щербицкий – претендент номер один на переезд в Санкт-Петербург. Трансферная стоимость голкипера оценивается в 1,2 миллиона евро, но с большой вероятностью за переход будет заплачено больше.