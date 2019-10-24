Ильзат Ахметов: Еще реально все исправить в Лиге Европы - Советский спорт
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24 октября 2019 00:50ФутболКоноплев Александр

Ильзат Ахметов: Еще реально все исправить в Лиге Европы

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов уверен, что его команде по силам выйти в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент армейцы после двух поражений занимают последнее место в своей группе.

– Конечно, еще реально все исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать, – приводят слова Ахметова «Известия».

24 октября ЦСКА примет дома «Ференцварош».

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