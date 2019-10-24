Ильзат Ахметов: Еще реально все исправить в Лиге Европы

На данный момент армейцы после двух поражений занимают последнее место в своей группе.
– Конечно, еще реально все исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Все в наших силах. Будем работать и стараться побеждать, – приводят слова Ахметова «Известия».
24 октября ЦСКА примет дома «Ференцварош».
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина. 22.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Вчера исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Яшина. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает, как впервые познакомился с легендарным вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 23.10.2019 12:00 Футбол На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Александр Заваров: В Москве «Локо» надо сыграть с «Юве» первым номером Бывший полузащитник «Ювентуса» и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР поделился впечатлениями от матча «Локомотива» в Турине. 23.10.2019 16:00 Футбол Августин Александр 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав