Максим Деменко: «Краснодару» отступать уже просто некуда

После двух туров «быки» занимают последнее место в группе. 24 октября «Краснодар» сыграет на выезде с «Трабзонспором».
– Думаю, футболисты «Краснодара» понимают, что у них уже нет права на осечку. Однако соперник у команды далеко не самый приятный. С «Трабзонспором» будет очень сложно. Но отступать уже просто некуда. Провал клуба на старте Лиги Европы можно связать в том числе и с неудачей в квалификации Лиги чемпионов. Вероятно, это сказалось на команде, – цитируют Деменко «Известия».
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