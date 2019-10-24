Эрнесто Вальверде – о матче со «Славией»: «Барселоне» не хватало хладнокровия

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался после победы над «Славией» (2:1) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Именно такой игры мы и ожидали от «Славии». Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперед. Он много рисковал, но для нас это обернулось тем, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак.
Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате.
Тер Штеген? Он был нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов», – цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов командам предстоит провести еще один поединок. На сей раз матч пройдет 5 ноября на домашней арене каталонцев.
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