Барриос может перейти в «Монако» за 25 млн евро Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в питерском клубе.

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос привлек внимание руководства «Монако». Согласно источнику, клуб из чемпионата Франции хочет укрепить центральную линию, пригласив колумбийского футболиста.

Отмечается, что трансфер игрока может состояться этой зимой, а сумма сделки составит 25 млн евро. «Зенит» готов рассмотреть вариант с продажей хавбека, но просит за него 30 млн евро.

26-летний Барриос перешел в «Зенит» в январе текущего года из «Боки Хуниорс». Сумма трансфера составила 15 млн евро. В прошлом сезон он помог команде выиграть чемпионат России.