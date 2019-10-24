Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА После двух побед в октябре Россия занимает 37-е место.

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Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА после международной паузы в октябре.

Напомним, команда Станислава Черчесова одержала победу над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять следующий соперник сборной России – Бельгия. Отметим, что Украина поднялась на 22-ю позицию.

Добавим, что Россия и Бельгия сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, после чего Россия завершит отборочный цикл 19 ноября матчем в гостях с Сан-Марино в Серравалле.

Рейтинг ФИФА

Положение на 24 октября 2019 года

1. (1) Бельгия – 1755 очков

2. (2) Франция – 1726

3. (3) Бразилия – 1715

4. (4) Англия – 1651

5. (6) Уругвай – 1642

6. (5) Португалия – 1632

7. (8) Хорватия – 1631

8. (7) Испания – 1625

9. (10) Аргентина – 1617

10. (9) Колумбия – 1615

11. (12) Мексика – 1613

12. (13) Голландия – 1602

13. (11) Швейцария – 1601

14. (14) Дания – 1599

15. (15) Италия – 1593

16. (16) Германия – 1586

17. (17) Чили – 1579

18. (18) Швеция – 1563

19. (19) Перу – 1548

20. (20) Сенегал – 1546…

22. (25) Украина – 1536…

37. (42) Россия – 1474…

53. (52) Шотландия – 1406…

93. (92) Кипр – 1263…

121. (116) Казахстан – 1157…

209. (210) Сан-Марино – 831