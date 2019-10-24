Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 11:39ФутболЛипкин Антон

Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

После двух побед в октябре Россия занимает 37-е место.

Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА после международной паузы в октябре.

Напомним, команда Станислава Черчесова одержала победу над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять следующий соперник сборной России – Бельгия. Отметим, что Украина поднялась на 22-ю позицию.

Добавим, что Россия и Бельгия сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, после чего Россия завершит отборочный цикл 19 ноября матчем в гостях с Сан-Марино в Серравалле.

Рейтинг ФИФА
Положение на 24 октября 2019 года

1. (1) Бельгия – 1755 очков
2. (2) Франция – 1726
3. (3) Бразилия – 1715
4. (4) Англия – 1651
5. (6) Уругвай – 1642
6. (5) Португалия – 1632
7. (8) Хорватия – 1631
8. (7) Испания – 1625
9. (10) Аргентина – 1617
10. (9) Колумбия – 1615
11. (12) Мексика – 1613
12. (13) Голландия – 1602
13. (11) Швейцария – 1601
14. (14) Дания – 1599
15. (15) Италия – 1593
16. (16) Германия – 1586
17. (17) Чили – 1579
18. (18) Швеция – 1563
19. (19) Перу – 1548
20. (20) Сенегал – 1546…
22. (25) Украина – 1536…
37. (42) Россия – 1474…
53. (52) Шотландия – 1406…
93. (92) Кипр – 1263…
121. (116) Казахстан – 1157…
209. (210) Сан-Марино – 831

Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА Барриос может перейти в «Монако» за 25 млн евро «Краснодар» сыграет в гостях у «Трабзонспора» в Лиге Европы
«Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» – пообещал судье главный тренер «Амура» Проходной матч в Хабаровске между «Амуром» и московским «Динамо» превратился в зрелище. 21.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Евгений Ловчев: И Лев Иваныч сказал: «Не дергайте Анзора» Вчера исполнилось 90 лет со дня рождения Льва Яшина. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает, как впервые познакомился с легендарным вратарем в сборной СССР и как Лев Иванович спас мексиканского полицейского от увольнения. 23.10.2019 12:00 Футбол
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Станислава Константинова: Тарасова советует сменить тренера, но я не вижу причин для этого Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при
Александр Заваров: В Москве «Локо» надо сыграть с «Юве» первым номером Бывший полузащитник «Ювентуса» и вице-чемпион Европы 1988 года в составе сборной СССР поделился впечатлениями от матча «Локомотива» в Турине. 23.10.2019 16:00 Футбол Августин Александр
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
«Магнитка» одолела Казань, а Ткачева увезли на носилках «Металлург» выздоравливает. Команда Илья Воробьева порадовала третьей победой подряд. 23.10.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Виктор Гончаренко: У венгров центр поля с Украины. Надо его взломать Главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке к домашнему матчу с «Ференцварошем», в котором армейцы могут набрать первые очки в Лиге Европы-2019/20. 23.10.2019 15:30 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
11:39 Футбол Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА
11:24 Футбол Барриос может перейти в «Монако» за 25 млн евро
11:21 Футбол «Краснодар» сыграет в гостях у «Трабзонспора» в Лиге Европы
11:09 Футбол ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
11:03 Футбол СМИ: Рамос оштрафован на один млн евро за уклонение от уплаты налогов
10:42 Футбол Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
10:36 Футбол Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
10:18 Футбол Лукас Сантос: Не сомневаюсь, Фернандес играл бы в сборной Бразилии
10:02 ММА Менджер Волкова: Нганноу еще улетит в нокаут от Саши
10:00 «Скейтбординг – за чистый воздух!» Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»
09:45 Пляжный футбол ЧМ-2021 по пляжному футболу состоится в России
09:30 Футбол Лукас Сантос: Очень хочу играть в основе ЦСКА
09:01 ММА Ян подтвердил бой против Фейбера
08:45 Хоккей Василевский признан первой звездной дня
08:27 Футбол Геннадий Орлов: Немцы забивают второй, а Семак зачем-то выпускает защитника
08:06 Футбол Эрнесто Вальверде – о матче со «Славией»: «Барселоне» не хватало хладнокровия
07:49 Футбол Мяч, забитый в ворота «Зенита», претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов (видео)
07:32 Футбол УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
07:13 Футбол Александр Бубнов: «Зенит» оказался не готов к давлению «Лейпцига»
06:49 ММА Источник: Ян проведет следующий бой против Фейбера
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array