Россия поднялась на пять мест в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге ФИФА после международной паузы в октябре.
Напомним, команда Станислава Черчесова одержала победу над Шотландией (4:0) и Кипром (5:0) и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.
Рейтинг ФИФА продолжает возглавлять следующий соперник сборной России – Бельгия. Отметим, что Украина поднялась на 22-ю позицию.
Добавим, что Россия и Бельгия сыграют 16 ноября в Санкт-Петербурге, после чего Россия завершит отборочный цикл 19 ноября матчем в гостях с Сан-Марино в Серравалле.
Рейтинг ФИФА
Положение на 24 октября 2019 года
1. (1) Бельгия – 1755 очков
2. (2) Франция – 1726
3. (3) Бразилия – 1715
4. (4) Англия – 1651
5. (6) Уругвай – 1642
6. (5) Португалия – 1632
7. (8) Хорватия – 1631
8. (7) Испания – 1625
9. (10) Аргентина – 1617
10. (9) Колумбия – 1615
11. (12) Мексика – 1613
12. (13) Голландия – 1602
13. (11) Швейцария – 1601
14. (14) Дания – 1599
15. (15) Италия – 1593
16. (16) Германия – 1586
17. (17) Чили – 1579
18. (18) Швеция – 1563
19. (19) Перу – 1548
20. (20) Сенегал – 1546…
22. (25) Украина – 1536…
37. (42) Россия – 1474…
53. (52) Шотландия – 1406…
93. (92) Кипр – 1263…
121. (116) Казахстан – 1157…
209. (210) Сан-Марино – 831
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