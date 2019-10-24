Член Госдумы: Баста – человек состоятельный, но далеко не миллиардер - Советский спорт
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24 октября 2019 11:54ФутболГичунцев Артур

Член Госдумы: Баста – человек состоятельный, но далеко не миллиардер

На данный момент его команда занимает 13-е место в таблице «Юг» ПФЛ.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян отреагировал на решение российского рэпера Василия Вакуленко (он же Баста) заняться развитием ростовского футбольного клуба СКА.

«Довольно необычный путь для рэпера – стать владельцем футбольного клуба, причем легендарного вице-чемпиона СССР и обладателя Кубка СССР. Конечно, Баста – человек состоятельный, но далеко не миллиардер и уж тем более не долларовый. Для того чтобы содержать профессиональный футбольный клуб, нужно не 10 миллионов рублей вкладывать в его развитие, а 10 миллионов долларов. Тогда клуб попадет и в ФНЛ, и даже в РПЛ не затеряется среди топ-команд. Намерения у Басты благие. Главное, чтобы не получилось, как с любимой игрушкой – сегодня она все время в руках, а завтра в дальнем углу комнаты», – цитирует Манукяна «Собеседник».

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