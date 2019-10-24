Яка Бийол: ЦСКА почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем» в Лиге Европы.

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол высказался о причинах неудачного старта команды в Лиге Европы.

«Нам почему-то сложно переключиться с матчей чемпионата России на еврокубки, – приводит слова 20-летнего словенца официальный сайт клуба. – И, конечно, никуда не годится, что ПФК ЦСКА пока занимает в группе последнее место.

С «Эспаньолом» мы играли гораздо лучше, чем с «Лудогорцем», весь первый тайм имели ощутимое преимущество. Считаю, качество футбола у нас было на уровне. Другое дело, что это не помогло».

Напомним, ЦСКА проиграл «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2) и занимает последнее место в группе H.

В четверг в третьем туре группового этапа ЦСКА сыграет дома с «Ференцварошем». Начало игры – 19:55 (мск).