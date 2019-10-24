Защитник «Баварии» Люка Эрнандес успешно перенес операцию на правом голеностопе, сообщает официальный сайт чемпионов Германии.
23-летний француз получил разрыв связок голеностопа во вторник в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:2) на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Ранее сообщалось, что Эрнандес может пропустить из-за восстановления до восьми недель. Таким образом, его возвращение на поле ожидается в конце декабря.
Напомним, Эрнандес перешел в «Баварию» в июле этого года из «Атлетико». Со старта сезона центральный защитника провел за команду девять матчей, из них восемь – в стартовом составе.
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