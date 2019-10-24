Полузащитник «Витесса» отстранен от тренировок после конфликта со Слуцким Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур после ссоры с главным тренером команды из Арнема Леонидом Слуцким, сообщил технический директор клуба Мо Аллах.

- В настоящее время Ришедли не является игроком основной команды. Нам еще предстоит обсудить возникшую ситуацию, но мы не собираемся рассуждать о том, когда он вернется к тренировкам. Самое главное, что сейчас команда может, сосредоточиться на предстоящих матчах. Это наш приоритет, - цитирует функционера пресс-служба клуба.

Напомним, что 23-летний полузащитник ввязался в два конфликта на тренировке команды - сначала он повздорил со своим одноклубником Джей-Роем Гротом из-за грубого стыка, а затем поссорился с наставником команды. По словам очевидцев, футболист сказал российскому специалисту: «Я больше не хочу играть за твою команду».