ЦСКА - «Ференцварош». Стартовые составы команд Стали известны составы ЦСКА и «Ференцвароша» на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Дивеев, Обляков, Ахметов, Влашич, Сигурдссон, Кучаев, Чалов.

Запасные: Помазун, Сантос, Нисимура, Бистрович, Гогуа, Бийол, Шарлия.

«Ференцварош»: Дибус, Игнатенко, Ловренчич, Нгуэн, Зубков, Харатин, Чивич, Шигер, Ботко, Блажич, Боли.

Запасные: Гроф, Двали, Пришкин, Чонко, Исаэл, Шкварка, Варга.

Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:45 по московскому времени.

Добавим, что после двух туров «Ференцварош», набрав одно очко, занимает третье место в турнирной таблице группы H, а ЦСКА, проиграв обе встречи, расположился на четвертой строчке.