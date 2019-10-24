Президент «Наполи»: Ибрагимович - прекрасный человек, он еще многое может сделать Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис похвалил форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

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- Ибрагимович - прекрасный человек. Златан все еще может многое сделать. Он может быть движущей силой для команды. Убежден, что любой тренер хотел, чтобы Ибрагимович был в его распоряжении, - цитирует функционера Football Italia со ссылкой на ESPN.

Ранее шведский нападающий, чей контракт с американским клубом подходит к концу заявил, что не видит для себя проблем при возвращении в чемпионат Италии.

Напомним, что о своей готовности предложить 38-летнему шведу контракт на полгода заявила «Болонья».