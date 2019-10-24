Гол Марсьяля с пенальти принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Партизаном» Футболисты «Партизана» уступили «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

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В составе английского клуба точным ударом с 11-метровой отметки отличился Антони Марсьяль (43-я минута).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал семь очков и вышел в лидеру группы L. «Партизан», имея в активе четыре очка, расположился на третьей строчке.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Англии. Встреча пройдет 7 ноября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».