ЦСКА проиграл дома «Ференцварошу», потерпев третье поражение в Лиге Европы Футболисты ЦСКА проиграли «Ференцварошу» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу венгерского клуба, в составе которого голом отметился Роланд Варга (86-я минута).

После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча турнира, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии. Встреча пройдет 7 ноября в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена» и начнется в 23:00 по московскому времени.