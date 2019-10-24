«Лудогорец» на своем поле уступил «Эспаньолу» Футболисты «Лудогорца» проиграли «Эспаньолу» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В составе испанского клуба голом отметился Виктор Кампусано (17-я минута).

После этой игры «Эспаньол» набрал семь очков и вышел в лидеры группы Н. «Лудогорец», имея в активе шесть баллов, занимает вторую строчку.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Испании. Встреча пройдет 7 ноября в Барселоне на стадионе «RCDE - Корнелья-Эль Прат».