«Лудогорец» на своем поле уступил «Эспаньолу» - Советский спорт
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24 октября 2019 21:47Футбол

«Лудогорец» на своем поле уступил «Эспаньолу»

Футболисты «Лудогорца» проиграли «Эспаньолу» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В составе испанского клуба голом отметился Виктор Кампусано (17-я минута).

После этой игры «Эспаньол» набрал семь очков и вышел в лидеры группы Н. «Лудогорец», имея в активе шесть баллов, занимает вторую строчку.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Испании. Встреча пройдет 7 ноября в Барселоне на стадионе «RCDE - Корнелья-Эль Прат».

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