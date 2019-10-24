«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха

Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской команды голом отметился Николо Дзаньоло (32-я минута). У немецкого клуба отличился Ларс Штиндль (90+5, пен.).
После этой игры «Рома» набрала пять очков и вышла в лидеры группы J. «Боруссия», имея в активе два балла, занимает четвертое место.
В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Германии. Встреча пройдет 7 ноября в Менхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк».
Добавим, что в параллельном матче группы J «Истанбул Башакшехир» дома обыграл «Вольфсберг» со счетом 1:0.
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