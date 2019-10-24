«АЗ Алкмар» дома разгромил «Астану», забив шесть безответных мячей Футболисты «АЗ Алкмар» разгромили «Астану» в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 6:0.

Загрузка...

В составе голландской команды голами отметились Теун Коопмейнерс (39-я и 83-я минуты, оба с пенальти), Мирон Боадю (43), Калвин Стенгс (77), Юкинари Сугавара (85) и Уссама Идрисси (90+2).

После этой игры «АЗ Алкмар» с пятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы L. «Астана», проигравшая все три матча турнира, расположилась на четвертом месте.