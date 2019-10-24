Виктор Гончаренко: Проблема ЦСКА не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от «Ференцвароша» (0:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Первый тайм играем очень хорошо, второй - очень плохо. К сожалению, не реализовали свои моменты, много били мимо. Можно было решить исход матча еще в первом тайме. Но, повторюсь, проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва, - цитирует Гончаренко Sport24.ru.

После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча турнира, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии.