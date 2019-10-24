Никола Влашич: У «Ференцвароша» не было шансов Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение команды от «Ференцвароша» (0:1) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

- Мы не смогли забить, хотя и были моменты. У них не было шансов. Мы должны быть расстроены, потому что были обязаны выигрывать еще в первом тайме. Второй тайм был не очень плох, были шансы. Мы доминировали, но не смогли довести дело до конца, - цитирует Влашича Sport24.ru.

После этой игры ЦСКА, проиграв все три матча на турнире, занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы Н. «Ференцварош», имея в активе четыре очка, расположился на третьем месте.

В следующем туре команды снова сыграют между собой, но уже в Венгрии.