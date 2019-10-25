Сергей Матвеев: Не задумывались о кадровых проблемах «Трабзонспора» Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над «Трабзонспором» (2:0) в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

- После второго гола почувствовали, что выиграли. Не задумывались о кадровых проблемах соперника, у нас тоже много ключевых игроков не было. Мы играли на победу, чего и добились. Рады, что мы в игре. Показали характер и дисциплину, добились необходимого результата, - сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком расположился на четвертой позиции.

Следующий матч «Краснодар» проведет также против «Трабзонспора». Встреча пройдет в Краснодаре 7 ноября.