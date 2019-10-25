Андрей Тихонов: Ответная игра станет определяющей для «Краснодара» Бывший тренер «Краснодара» Андрей Тихонов прокомментировал победу российской команды над «Трабзонспором» (2:0) в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

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- Футбол был открытым, не сказал бы, что команды сильно оборонялись, поэтому игроки очень много сил потратили.

Ответная игра станет определяющей, безусловно, если взять еще три очка, то станет легче бороться за плей-офф.

Хорошие ли шансы у «Краснодара» на выход из группы? Почему нет? - цитирует Тихонова ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком расположился на четвертой позиции.

Следующий матч «Краснодар» проведет также против «Трабзонспора». Встреча пройдет в Краснодаре 7 ноября.