Андрей Тихонов: Ответная игра станет определяющей для «Краснодара»

- Футбол был открытым, не сказал бы, что команды сильно оборонялись, поэтому игроки очень много сил потратили.
Ответная игра станет определяющей, безусловно, если взять еще три очка, то станет легче бороться за плей-офф.
Хорошие ли шансы у «Краснодара» на выход из группы? Почему нет? - цитирует Тихонова ТАСС.
Добавим, что после этой игры «Краснодар» набрал три очка и поднялся на третье место в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком расположился на четвертой позиции.
Следующий матч «Краснодар» проведет также против «Трабзонспора». Встреча пройдет в Краснодаре 7 ноября.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Конор Макгрегор: Хабиб – трус! Он, наверное, улетел из страны, потому что я здесь (видео) Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор дал огненную пресс-конференцию в Москве. 24.10.2019 15:15 ММА Усачев Владислав Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина. 22.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван «Адвокаты Новосельцева, видимо, готовят нам какой-то сюрприз» Адвокат Катерины Кейру Эльмира Мусаева рассказала «Советскому спорту», что сейчас происходит в судебном процессе экс-баскетболистки сборной России и ее супруга Ивана Новосельцева. 24.10.2019 12:30 Футбол Волохов Юрий Архивный «Локо» и напоровшийся «Зенит». Колонка Юрия Цыбанева У красно-зеленых в Турине и у сине-бело-голубых в Лейпциге получилось похоже. И равно неудачно. Но за попытки – спасибо. 24.10.2019 11:00 Футбол Цыбанев Юрий Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан