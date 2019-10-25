Александр Бубнов: ЦСКА, как боксер-легковес, наносил удар за ударом, но ни одного оглушающего - Советский спорт
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25 октября 2019 10:19ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: ЦСКА, как боксер-легковес, наносил удар за ударом, но ни одного оглушающего

ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре ЦСКА в матче с «Ференцварошем» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«У ЦСКА было много моментов, чтобы решить исход встречи в свою пользу еще до перерыва, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Во втором тайме армейцы по обыкновению несколько сдали, но все равно неоднократно могли вырвать победу.

Будто боксер-легковес ЦСКА прижал соперника к углу ринга и наносил удар за ударом, но ни одного оглушающего, а в концовке пропустил один сам, причем нокаутирующий».

Напомним, ЦСКА потерпел третье поражение подряд и остается на последнем месте в группе H.

В четвертом туре 6 ноября ЦСКА и «Ференцварош» сыграют в Будапеште.

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