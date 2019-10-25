Александр Бубнов: Поведя в счете, «Краснодар» мог закрыться, но это была бы ошибка «Краснодар» выиграл у «Трабзонспора» в третьем туре Лиги Европы.

Загрузка...

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Трабзонспором» (2:0) в третьем туре группового этапа Лиги Европы.

«Поведя в счете, «Краснодар» мог закрыться, мог действовать так и с первых минут, но это была бы ошибка, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Тренерский штаб выбрал грамотный тактический план, игроки выдержали высокие нагрузки и заслуженно победили. Теперь для выхода в плей-офф «Краснодару» нужно выиграть оба домашних матча и постараться не проиграть в Испании».

Напомним, у «быков» голы забили швед Маркус Берг и голландец Тонни Вильена. «Краснодар» набрал три очка и поднялся на третье место в группе C.

В четвертом туре команды сыграют в Краснодаре.