Бывший тренер вратарей «Спартака»: Скоро Максименко станет лучшим вратарем России Даниэл Тудор входил в тренерский штаб Кононова в «Спартаке».

Бывший тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор высказался о прогрессе голкипера Александра Максименко.

«Когда я начинал работу в «Спартаке», первым делом проанализировал, что ему нужно, чтобы стать еще лучше, – сказал Тудор в интервью «БИЗНЕС Online». – За 11 месяцев мы исправили некоторые его ошибки.

Уверен, что вскоре он станет лучшим вратарем в России, потенциал у него огромный. Но он еще молод и очень важно совершить эти ошибки сейчас, чтобы они не повторялись в будущем».

Напомним, Максименко дебютировал в «Спартаке» в октябре 2017 года. Всего он провел за команду 49 матчей, из них 15 – «на ноль», и пропустил 59 голов.

Тудор работал в «Спартаке» с ноября 2018 года и входил в тренерский штаб Олега Кононова. После назначения нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско румын покинул клуб.