Дмитрий Булыкин: «Аякс» и ПСВ не дадут «Витессу» легкой жизни

- Если у «Витесса» получится закончить чемпионат на первом, втором или, как сейчас, на третьем месте, тогда это будет рекордом и очень большим достижением для клуба. Много известно случаев, когда команды первый круг заканчивают лидерами, а потом не попадают даже в тройку. В чемпионате Голландии нельзя расслабляться и считать, что рекорд состоялся. Здесь нужно быть сконцентрированным, постоянно быть в работе, потому что такие гранды как «Аякс» и ПСВ не дадут им легкой жизни, - приводит слова Булыкина «РИА Новости».
Добавим, что после 10 туров чемпионата Голландии команда Слуцкого с 23 очками идет на третьем месте в таблице, уступая лидирующему в Эредивизии «Аяксу» три балла.
Ранее стало известно полузащитник «Витесса» Ришедли Базур после ссоры с Леонидом Слуцким был отстранен от тренировок с основной командой.
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