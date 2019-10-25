Даниэл Тудор: Уверен, что вскоре Максименко станет лучшим вратарем в России Бывший тренер вратарей «Спартака» и «Краснодара» Даниэл Тудор рассказал, за счет чего Александр Максименко стал основным вратарем красно-белых.

- Очень рад прогрессу Максименко. Когда я начинал работу в «Спартаке», первым делом проанализировал, что ему нужно, чтобы стать еще лучше. За 11 месяцев мы исправили некоторые его ошибки. Уверен, что вскоре он станет лучшим вратарем в России, потенциал у него огромный. Но он еще молод и очень важно совершить эти ошибки сейчас, чтобы они не повторялись в будущем, - приводит слова Тудора «БИЗНЕС Online».

Напомним, что Максименко провел 12 матчей за «Спартак» в текущем чемпионате российской премьер-лиги и пропустил 13 мячей.