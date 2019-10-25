Даниэл Тудор: Возможно, Кононов и его штаб пришли в «Спартак» не в самое удачное время

– Что чувствовал, когда слышали матерный рев толпы на последнем матче Кононова? Во время матча не понимал, что они кричали, был полностью сконцентрирован на игре. Уже после посмотрел на ютубе что там было. Мое мнение: кто-то должен был это остановить. Это ненормально. Кононов – прекрасный тренер, и то, что делали фанаты – большая ошибка. Так не должно быть. «Спартак» – большой европейский клуб с потрясающей армией болельщиков. Они не должны поступать так со своим тренером..
Возможно, мы пришли не в самое удачное время. В этом году сменилось очень много игроков. Пришли молодые футболисты, кто-то приехал уже после завершения сборов, кто-то присоединился по ходу чемпионата. Когда ты строишь новую команду из молодых ребят, нужно быть готовым к взлетам и падениям. Но это «Спартак», большой клуб, где нуждаются в результате, - приводит слова Тудора «БИЗНЕС Online».
Напомним, что после поражения от «Оренбурга» (1:2) в 11-м туре премьер-лиги главный тренер «Спартака» Олег Кононов подал в отставку, которую приняло руководство клуба. Специалист работал в клубе с 12 ноября 2018 года. В 36 матчах под его руководством красно-белые одержали 15 побед при шести ничьих и 14 поражениях.
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