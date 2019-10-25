Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии Защитник «Спартака» Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии, сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

Напомним, что 22-летний защитник провел 12 матчей за «Спартак» в текущем чемпионате России, получив в них две желтые карточки.