Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч с «Нантом» Стал известен состав «Монако» на гостевой матч 11-го тура чемпионата Франции.

Новости СМИ2 «Монако»: Лекомте, Жемерсон, Глик, Бадиашиль, Жиль, Бакайоко, Адриен, Головин, Желсон, Бен Йеддер, Слимани. Добавим, что встреча состоится сегодня в Нанте на стадионе «Ля Божуар - Луи Фонтено» и начнется в 21:45 по московскому времени. Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco 🇲🇨 face à Nantes 👊 #FCNASM pic.twitter.com/D2p9pIz6Rm — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 25, 2019