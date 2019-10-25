Эдуардо Докампо: Во втором тайме «Урал» играл лучше, и нам не удалось переиграть его Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал ничью в домашнем матче 14-го тура с «Уралом» (0:0).

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- Что касается матча с «Уралом», то наша история повторяется. Начинаем игру хорошо, создаем моменты, не забиваем. Но во втором тайме «Урал» играл лучше, и нам не удалось переиграть его. Больше создали моментов, но и у наших ворот они тоже были. Надеемся, все впереди, - цитирует специалиста «РИА Новости».

Добавим, что после этой игры «Рубин» с 16 баллами расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре казанская команда в гостях сыграет против «Крыльев Советов».