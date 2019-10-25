Голевая передача Головина помогла «Монако» обыграть на выезде «Нант» Футболисты «Монако» переиграли «Нант» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Франции со счетом 1:0.

В составе монегасков голом на 22-й минуте отметился Виссам Бен-Йеддер, которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин.

После этой игры «Монако», одержавший четвертую победу в пяти последних матчах, набрал 15 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Нант», потерпевший второе поражение к ряду, с 19 очками занимает второе место.

В следующем туре «Монако» на своем поле сыграет против «Сент-Этьена», а «Нант» на выезде встретится с «Бордо».