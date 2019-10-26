Егор Сорокин: «Рубин» контролировал игру, но не хватило голов «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в 14-м туре премьер-лиги.

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Защитник «Рубина» Егор Сорокин подвел итоги матча с «Уралом» (0:0) в 14-м туре премьер-лиги на стадионе «Центральный» в Казани.

«Хотелось бы выиграть, и должны, наверное, некоторые моменты наши нападающие забивать, – приводит слова 23-летнего игрока официальный сайт клуба. – У нас была неудачная серия, затем победа над «Тамбовом», со «Спартаком» неплохой результат показали, и сейчас, я думаю, мы на правильном пути, движемся вперед, в положительном русле все у нас проходит. Мы контролировали игру, единственное, повторюсь, не хватило голов, чтобы три очка было у нас».

Отметим, что «Рубин» завершил нулевой ничьей третий матч из последних четырех.

«Рубин» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре 4 ноября команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».