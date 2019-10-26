Юрий Дюпин: «Рубину» можно было еще агрессивнее сыграть в матче с «Уралом» - Советский спорт
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26 октября 2019 10:19ФутболЛипкин Антон

Юрий Дюпин: «Рубину» можно было еще агрессивнее сыграть в матче с «Уралом»

«Рубин» и «Урал» не забили друг другу в 14-м туре премьер-лиги.

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин высказался об игре команды в матче с «Уралом» (0:0) в 14-м туре премьер-лиги на стадионе «Центральный» в Казани.

«Игра в принципе была наша, – приводит слова 31-летнего вратаря официальный сайт клуба, – нужно было еще чуть-чуть давления оказать, и получилось бы больше моментов создать и забить гол.

«Урал» давал нам играть, и мы хорошо выходили в атаку, можно было еще агрессивнее сыграть впереди».

Отметим, что «Рубин» завершил нулевой ничьей третий матч из последних четырех.

«Рубин» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре 4 ноября команда сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

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