Александр Головин: Победа над «Нантом» в гостях дорогого стоит - Советский спорт
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26 октября 2019 11:19ФутболЛипкин Антон

Александр Головин: Победа над «Нантом» в гостях дорогого стоит

Российский полузащитник сделал голевую передачу в матче с «Нантом».

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Нантом» (1:0) в матче 11-го тура лиги 1 на «Стад ля Божуар».

«Нант» – организованная команда, неслучайно она находится в верхней части турнирной таблицы, мало пропускает, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего игрока. – Изначально было понятно, что это будет непростая игра для нас. Так и получилось. Поэтому победа над таким соперником в гостях дорогого стоит».

Напомним, единственный гол форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер забил на 22-й минуте с передачи Головина.

«Монако» набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1. В следующем матче 30 октября «Монако» сыграет дома с «Марселем» в Кубке лиги.

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