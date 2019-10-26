Александр Головин: Победа над «Нантом» в гостях дорогого стоит Российский полузащитник сделал голевую передачу в матче с «Нантом».

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Нантом» (1:0) в матче 11-го тура лиги 1 на «Стад ля Божуар».

«Нант» – организованная команда, неслучайно она находится в верхней части турнирной таблицы, мало пропускает, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего игрока. – Изначально было понятно, что это будет непростая игра для нас. Так и получилось. Поэтому победа над таким соперником в гостях дорогого стоит».

Напомним, единственный гол форвард монегасков Виссам Бен-Йеддер забил на 22-й минуте с передачи Головина.

«Монако» набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице лиги 1. В следующем матче 30 октября «Монако» сыграет дома с «Марселем» в Кубке лиги.