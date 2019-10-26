Леонид Слуцкий: Будет непросто заменить Базура

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии с «Адо Ден Хааг» высказался о ситуации с полузащитником Рихедли Базуром, который был отстранен от тренировок из-за конфликта с тренером.
«Клуб уже выступил с официальной позицией, – сказал Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. – Я предпочитаю говорить об игроках, которые сейчас тренируются с командой, потому что это более важно.
Для меня это ситуация заключается в том, что мы можем потерять одного игрока, но получить 17, которые будут оставаться друг с другом и станут еще сильнее, чем раньше. Такие моменты приводят либо к разрушению команды изнутри, либо к улучшению атмосферы в ней.
Базур и Таннане – очень важные игроки для нас в нынешнем сезоне. И конечно, будет непросто их заменить».
Напомним, матч «Витесс» – «Ден Хааг» пройдет 26 октября на стадионе «ГелреДом» в Арнеме. Начало игры – 20:45 (мск).
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