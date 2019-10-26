«Тамбов» – «Уфа». Стартовые составы

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин и главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвали составы команд на матч 14-го тура премьер-лиги.
«Тамбов»: Шелия, Килин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Рыбин, Тетрашвили, Чуперка, Костюков, Мелкадзе, Обухов.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кулик, Хосонов, Усман, Карасев, Чернышов, Кленкин, Бенито, Аппаев, Мамтов, Часовских.
«Уфа»: Беленов, Терентьев, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Голубев, Карп, Тилль, Бизяк, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Круговой, Аликин, Никитин, Фольмер, Емельянов, Кротов, Алиев, Козлов.
Матч «Тамбов» – «Уфа» пройдет 26 октября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 14:00 (мск).