СМИ: Лео Жаба попал в сферу интересов «Спартака»

По информации sport24.gr, трансфер бразильского хавбека обойдется «красно-белым» в 12 миллионов евро.
Как отмечает издание, в услугах 21-летнего полузащитника также заинтересован «Спортинг».
Напомним, что Жаба перешел в ПАОК из «Ахмата» летом 2018 года за 2,3 миллиона евро. В составе греческой команды бразилец провел 39 матчей, забил семь голов, стал чемпионом Греции и обладателем кубка страны.
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