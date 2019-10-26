Левандовски установил рекорд бундеслиги - Советский спорт
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26 октября 2019 20:32ФутболКоноплев Александр

Левандовски установил рекорд бундеслиги

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, кто забивал в девяти стартовых матчах бундеслиги.

С учетом всех турниров, поляк забивает за клуб в 13 играх подряд, что тоже рекорд.

Предыдущее достижение принадлежало Герду Мюллеру, который забивал в 12 матчах кряду.

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