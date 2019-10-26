Левандовски установил рекорд бундеслиги Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, кто забивал в девяти стартовых матчах бундеслиги.

Новости СМИ2 С учетом всех турниров, поляк забивает за клуб в 13 играх подряд, что тоже рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Герду Мюллеру, который забивал в 12 матчах кряду.