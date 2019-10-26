Левандовски установил рекорд бундеслиги

С учетом всех турниров, поляк забивает за клуб в 13 играх подряд, что тоже рекорд.
Предыдущее достижение принадлежало Герду Мюллеру, который забивал в 12 матчах кряду.
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