Фрэнк Лэмпард: Пулишич показал фантастическую игру в матче с «Бернли» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру американского вингера команды Кристиана Пулишича в гостевом матче против «Бернли» (4:2).

- Я восхищен им. Вокруг Кристиана ходит много разговоров из-за стоимости его трансфера и его звездного статуса в сборной США. Тем не менее, я знаю его историю и то, с какими трудностями бывают сопряжены такие переходы.

Кроме того, в течение лета он выступал за свою национальную сборную и имел всего неделю на отдых. Мой подход состоял в том, чтобы дать ему возможность адаптироваться постепенно, предоставляя игровые минуты по мере адаптации.

До недавнего времени Кристиан был более эффективен, играя на заменах. Сегодня же он полностью заслужил попадание в старт и показал фантастическую игру, принеся победу команде.

Я вижу его каждый день и знаю, насколько он силен. Безусловно, ему есть еще чему учиться, но не забывайте, что ему всего 21 год и то же можно сказать о любом молодом игроке, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Добавим, что в матче с «Бернли» Пулишич записал на свой счет три забитых мяча.

Напомним, 20-летний американец стал игроком «Челси» в январе 2019 года, однако во второй половине прошлого сезона продолжил выступать за «Боруссию», в которую перешел в 16 лет. Контракт вингера с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.