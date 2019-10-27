«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла

По информации Daily Mail, манкунианцы объясняют свое решение огромным количеством травм, которые преследуют валлийца в последнее время.
Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно. Также отмечалось, что испанский клуб готов обменять Бэйла на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Добавим, что за последние два года Бэйл травмировался 13 раз.
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