«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла - Советский спорт
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27 октября 2019 09:38Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла

Руководство «Манчестер Юнайтед» решило отказался от покупки вингера «Реала» Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно.

По информации Daily Mail, манкунианцы объясняют свое решение огромным количеством травм, которые преследуют валлийца в последнее время.

Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно. Также отмечалось, что испанский клуб готов обменять Бэйла на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Добавим, что за последние два года Бэйл травмировался 13 раз.

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