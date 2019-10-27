«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла Руководство «Манчестер Юнайтед» решило отказался от покупки вингера «Реала» Гарета Бэйла в ближайшее трансферное окно.

По информации Daily Mail, манкунианцы объясняют свое решение огромным количеством травм, которые преследуют валлийца в последнее время.

Ранее сообщалось, что Бэйл недоволен отношением со стороны главного тренера «Реала» Зинедина Зидана и попросил руководство мадридского клуба продать его в зимнее трансферное окно. Также отмечалось, что испанский клуб готов обменять Бэйла на полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Добавим, что за последние два года Бэйл травмировался 13 раз.