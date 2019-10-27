«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 10:27Футбол

«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2»

Футболисты «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в домашнем матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

В составе хабаровской команды голами отметились Владислав Камилов (на 9-й минуте), Николай Зайцев (50) и Константин Базелюк (85).

После этой игры «СКА-Хабаровск», набрав 31 очко, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Спартак-2», имея в активе 20 баллов, занимает 13-е место.

В следующем матче «Спартак-2» на своем поле сыграет против «Мордовии», а «СКА-Хабаровск» на выезде встретится с «Торпедо».

Анттила обыграл сборную Россию, теперь – ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона «Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд – яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта». 24.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Петерис Скудра: Большинство у «Трактора» не работает с начала сезона Александр Гулявцев: «Амур» играл командой и добился положительного результата СКА на выезде проиграл «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Видео всех голов 14-го тура РПЛ  «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 14-го тура чемпионата России. 26.10.2019 21:33 Футбол
Что происходит с ЦСКА во вторых таймах? «Ференцварош» вырвал победу в Москве Армейцам не помогли даже флюиды Конора Макгрегора, пришедшего поболеть за россиян в Лиге Европы. 24.10.2019 22:00 Футбол Зибрак Артем
Сауль Альварес: Ковалев превосходит меня в опыте, а Головкин проиграл Деревянченко Напомним, что бой пройдет 2 ноября. 25.10.2019 20:55 Бокс Усачев Владислав
Сочи станет столицей единоборств. Амбициозный проект реализовали в Красной Поляне В минувшие выходные в Сочи было по-настоящему жарко. 22.10.2019 08:00 ММА Ключникова Анастасия
Медведевым единым. В четвертьфинале в Шанхае – лишь один россиянин Из трех россиян в третьем круге китайского «Мастерса» победу добыл лишь один. Даниил Медведев с трудом обыграл Васека Поспишила и вышел в четвертьфинал. Карен Хачанов и Андрей Рублев, увы, уступили. 10.10.2019 21:15 Теннис Мысин Николай
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоунеочередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:27 Футбол «СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2»
10:17 Фигурное катание Дмитрий Козловский: Это было отличное выступление, отличный день для нас
09:59 Футбол Томас Мюллер: «Бавария» должна снова обрести стабильность
09:48 Фигурное катание Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
09:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Бэйла
09:22 Фигурное катание Татьяна Тарасова – о выступлении Медведевой: Спасибо огромное Жене, поправила настроение всей стране
09:10 Футбол Александр Бубнов: Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке
08:54 Футбол Нико Ковач: «Бавария» заняла место, которое хотела, мы - лидеры таблицы
08:41 Футбол Роберт Левандовски: В конце сезона смогу немного больше подумать над этим рекордом
08:32 Хоккей «Виннипег» одержал волевую победу над «Калгари» в матче на открытом воздухе
08:17 Футбол Фрэнк Лэмпард: Пулишич показал фантастическую игру в матче с «Бернли»
08:04 Хоккей «Анахайм» в гостях одержал победу над «Колорадо»
07:56 ММА Макдональд проиграл Лиме и лишился пояса чемпиона Bellator
07:39 Фигурное катание Брайан Орсер: Горжусь тем, что Медведева не сдалась после короткой программы
07:23 Фигурное катание Евгения Медведева: Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное
07:09 Хоккей Передача Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Миннесотой»
06:57 Фигурное катание Ханю выиграл Skate Сanada, Лазукин стал восьмым
06:42 Хоккей «Питтсбург» дома всухую переиграл «Даллас»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика