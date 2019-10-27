«СКА-Хабаровск» на своем поле разгромил «Спартак-2» Футболисты «СКА-Хабаровск» переиграл «Спартак-2» в домашнем матче 20-го тура ФНЛ со счетом 3:0.

В составе хабаровской команды голами отметились Владислав Камилов (на 9-й минуте), Николай Зайцев (50) и Константин Базелюк (85).

После этой игры «СКА-Хабаровск», набрав 31 очко, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. «Спартак-2», имея в активе 20 баллов, занимает 13-е место.

В следующем матче «Спартак-2» на своем поле сыграет против «Мордовии», а «СКА-Хабаровск» на выезде встретится с «Торпедо».