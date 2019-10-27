«Луч» на своем поле не смог переиграть «Краснодар-2» - Советский спорт
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27 октября 2019 11:27Футбол

«Луч» на своем поле не смог переиграть «Краснодар-2»

Футболисты «Луча» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче 20-го тура ФНЛ.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Андрей Ивашин (на 61-й минуте), у хозяев - Антон Кротов (78).

Добавим, что в следующем туре «Луч» на выезде сыграет с «Томью», а «Краснодар-2» на своем примет «Авангард».

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