«Луч» на своем поле не смог переиграть «Краснодар-2» Футболисты «Луча» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром-2» в матче 20-го тура ФНЛ.

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Андрей Ивашин (на 61-й минуте), у хозяев - Антон Кротов (78).

Добавим, что в следующем туре «Луч» на выезде сыграет с «Томью», а «Краснодар-2» на своем примет «Авангард».