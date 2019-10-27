«Енисей» проиграл «Чертаново» в 20-м туре ФНЛ Встреча прошла в Красноярске.

Загрузка...

Футболисты «Енисея» уступили на домашней арене игрокам «Чертаново». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Максим Витюгов (18-я минута) и Дмитрий Редькович (45).

Таким образом, московский клуб набрал 38 очков и вышел на 4-е место в таблице. У «Енисея» – 19 баллов и 17-я позиция.