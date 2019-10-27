Леонид Слуцкий: Больно ли понимать, что «Витесс» больше не непобедим? Это факт Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в домашнем матче 11-го тура чемпионата Голландии с «Ден Хагом» (0:2).

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- Больно ли понимать, что наша команда больше не непобедима? Это факт. Иногда команды играют матчи, в которых невозможно победить. Думаю, если бы мы сыграли еще два часа, то все равно не забили бы. Мы не реализовывали невероятные голевые моменты. «Ден Хаг» первый раз бьет по воротам - и забивает два гола. Иногда такое происходит в футболе. Сегодня мы были невероятно невезучие, но это нормальная ситуация, - приводит слова Слуцкого «Матч ТВ» со ссылкой на Fox Sports.

Добавим, что после 11 туров «Витесс» набрал 23 очка и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата.