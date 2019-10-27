Арнор Сигурдссон: ЦСКА нужно лучше играть вторые таймы - Советский спорт
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27 октября 2019 13:45Футбол

Арнор Сигурдссон: ЦСКА нужно лучше играть вторые таймы

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что армейцы не всегда оказываются готовы к тому, что соперник меняет игру во втором тайме.

- Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут, - цитирует хавбека пресс-служба армейцев.

Добавим, что сегодня ЦСКА сыграет с «Динамо» в рамках 14-го тура российской премьер-лиги.

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