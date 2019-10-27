Арнор Сигурдссон: ЦСКА нужно лучше играть вторые таймы

- Это плохая закономерность, согласен. Для топ-клуба подобное недопустимо. Мы не всегда оказываемся готовы к тому, что соперник меняет игру. Мы проводим очень много напряженных, выматывающих матчей, но это обстоятельство нас не извиняет. Можно и нужно вторые таймы играть лучше, да и вообще быть более стабильными на протяжении всех 90 минут, - цитирует хавбека пресс-служба армейцев.
Добавим, что сегодня ЦСКА сыграет с «Динамо» в рамках 14-го тура российской премьер-лиги.
Ее собственная лига. Трусова упала и… разгромила всех с мировым рекордом! На этапе серии Гран-при в канадской Келоунеочередную феноменальную победу одержала Александра Трусова. Евгения Медведева заняла пятое место. 27.10.2019 02:00 Фигурное катание Тигай Лев Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Российский десант в Сингапуре. Что ждать от российских бойцов на турнире UFC Fight Night 162 В субботу в UFC выступят российские бойцы: три мужика и девица-красавица. 25.10.2019 14:58 ММА Ващенко Сергей Дмитрий Хомуха: Бундеслига на три головы выше РПЛ Бывший полузащитник «Зенита», возглавляющий сейчас юношескую сборную России, считает результат матча Лиги чемпионов в Лейпциге закономерным. 25.10.2019 01:00 Футбол Августин Александр Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 14-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 25.10.2019 00:30 Футбол Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий