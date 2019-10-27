«Текстильщик» уступил «Ротору» и потерпел третье поражение кряду - Советский спорт
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27 октября 2019 15:07ФутболГичунцев Артур

«Текстильщик» уступил «Ротору» и потерпел третье поражение кряду

Встреча прошла в Иваново.

Футболисты «Текстильщика» проиграли игрокам «Ротора» в домашнем матче 20-го тура ФНЛ (0:1). Единственный гол был забит на 16-й минуте, а его автором стал Анзор Саная.

На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве – главный арбитр встречи удалил Максима Сидорова.

Таким образом, команда Дениса Бояринцева проиграла третий матч подряд, а футболисты «Ротора» одержали пятую победу за последние шесть матчей.

После этой игры волгоградский клуб занимает 2-е место в таблице, анбрав 41 очко. У «Текстильщика» – 14 баллов и 18-я позиция.

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