«Текстильщик» уступил «Ротору» и потерпел третье поражение кряду

Футболисты «Текстильщика» проиграли игрокам «Ротора» в домашнем матче 20-го тура ФНЛ (0:1). Единственный гол был забит на 16-й минуте, а его автором стал Анзор Саная.
На 28-й минуте хозяева остались в меньшинстве – главный арбитр встречи удалил Максима Сидорова.
Таким образом, команда Дениса Бояринцева проиграла третий матч подряд, а футболисты «Ротора» одержали пятую победу за последние шесть матчей.
После этой игры волгоградский клуб занимает 2-е место в таблице, анбрав 41 очко. У «Текстильщика» – 14 баллов и 18-я позиция.
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