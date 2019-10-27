Ларссон за две минуты оформил дубль в ворота «Локомотива»

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Форвард московского «Спартака» Джордан Ларссон забил два мяча в ворота «Локомотива».

Таким образом, счет в матче 14-го тура РПЛ стал 3:0 в пользу красно-белых. Ранее ворота «Локо» поразил нападающий Эсекьель Понсе.

Отметим, что во всех случаях в качестве ассистента выступил российский хавбек Зелимхан Бакаев.